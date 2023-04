L'Algérie présente un nouveau dossier à l'UNESCO

Le Ministère a indiqué dans un communiqué que le dossier avait été préparé sur le terrain depuis mai 2022, soulignant que toutes les directions de la culture et des arts avaient été mobilisées ainsi que les institutions culturelles et artistiques sous la tutelle du ministère, chercheurs universitaires, des artistes, artisans, ateliers de couture et de dessin traditionnels et associations de la société civile coordonnés par le Centre national de recherche préhistorique, d’anthropologie et d’histoire, afin de permettre à l’Algérie d’être prête pour la date annuelle fixée par l’UNESCO, le 31 mars de chaque année.