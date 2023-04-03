مستغانم: إدانة مضارب في المواد الغذائية بالسجن

أدانت محكمة سيدي علي (مجلس قضاء مستغانم) شخص تورط في قضية المضاربة غير المشروعة بـ 10 سنوات سجنا نافذا.

وأوضح بيان المحكمة، اليوم الإثنين، أن "محكمة سيدي علي أصدرت أمس الأحد حكما بالحبس النافذ لمدة 10 سنوات وبدفع غرامة مالية نافذة قدرها 3 ملايين دج في حق أحد المتورطين في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع".

وتمت متابعة هذا الشخص عن طريق المثول الفوري في إطار تطبيق قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة. رقم 15-21 الصادر في 28 ديسمبر 2021 الذي ينص على عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، يضيف المصدر ذاته.