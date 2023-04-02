وجهة بن سبعيني تتضح

كشف اليوم الإثنين تقرير ألماني أن الدولي الجزائري رامي بن سبعيني سيغادر ناديه بوروسيا منشغلادباخ الألماني خلال الصيف المقبل.

و وفق " سكاي سبور" الألمانية، فإن بن سبعيني سينتقل إلى بوروسيا دورتموند في صفقة إنتقال مجانية.

و وفق المصدر ذاته، فإن بن سبعيني أمضى على عقد طويل المدى و بذلك يعد أول لاعب تتعاقد معه إدارة دورتموند، تحسبا للموسم المقبل.

وكانت سكاي قد كشفت في ديسمبر الماضي أن اللاعب السابق لران الفرنسي على وشك الاتفاق مع دورتموند وخلال المحادثات النهائية ، حصل المدير الرياضي لـ لناديه الجديد ، سيباستيان كيل على الانتقال المجاني الآن.

وإنتقل إبن قسنطنية وخريج أكاديمية بارادو البالغ من العمر 27 عامًا من رين إلى غلادباخ عام ،2019 وأصبح قطعة أساسية في ناديه، كما خاض بن سبعيني 89 مباراة في الدوري الألماني وسجل 18 هدفا وصنع ستة آخرين.