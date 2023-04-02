نكاز يغادر الجزائر

يغادر الناشط السياسي رشيد نكاز، أرض الوطن متجها إلى إسبانيا.

وقال نكاز عبر صفحته الرسمية في الفابسبوك "لقد دقت ساعة المغادرة، بدون أي استياء، أي انتقام، أي ندم، أستعد لمغادرة هذا البلد الجميل وهذا الشعب الكريم، نحو أرض مليئة بالتاريخ والتي شهدت ذات يوم ولادة ابن رشد وبن عربي."

وأعلن نكاز، الذي أُفرج عنه في جانفي، بعفو رئاسي، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمر برفع حظر السفر عنه إلى الولايات المتحدة، حيث توجد عائلته، لتلقّي العلاج.

وكتب نكاز "بعد 1200 يوم من السجن والإقامة الجبرية والمنع من مغادرة البلاد، أمر أخيرا الرئيس، عبد المجيد تبون، رفع قرار المنع من مغادرة التراب الوطني المفروض على رشيد نكاز منذ 2019".

وشكر نكاز الرئيس تبون على الاستجابة لرسالة كان بعث بها الأسبوع الماضي" يطلب منه التدخّل شخصيا حتى يتمكّن من مغادرة البلاد بشكل قانوني والخضوع لعملية جراحية في أسرع وقت ممكن".