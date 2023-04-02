الجزائريون معنيون بتأشيرة "شنغن" الرقمية

في ظل زيادة الطلب على فيزا شنغن ورحلة الانتظار والشقاء التي يخوضها المقبلون على هذه الخطوة، يخطط الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير جديدة، الهدف منها تحسين إدارة تدفق الطلبات الواردة، وهو خبر سار للجزائريين ومواطني دول خارج الاتحاد بشكل عام، حيث سيتم اعتماد إجراءات جديد وأكثر ملاءمة لطلب التأشيرة قريبا.

أعلن الاتحاد الأوروبي عن بدء التحول للإصدار الرقمي لطلبات فيزا شنغن، مما يعني الاستغناء عن مراكز إصدار التأشيرات، واستخراجها من المنزل، فيما أفاد الخبراء بأن الانتهاء من عملية الرقمنة هذه سيستغرق عدة سنوات، حسبما نقل موقع DIP الإلكتروني.

ووفقا للخبراء، فقد تمثلت الخطوة الأولى من هذه العملية في قيام البرلمان الأوروبي بسن قانون ينص على إتمام إجراءات الحصول على التأشيرة عبر الانترنت، وذلك بهدف وقف إصدار فيزا شنغن الورقية وإصدارها في شكل ''باركود ثنائي الأبعاد''.

وجاء في بيان صحفي لبرلمان الاتحاد الأوروبي، أنه قد تم اعتماد التقرير الخاص برقمنة إجراءات التأشيرات في منطقة شنغن بأغلبية 34 صوتا مقابل 5 أصوات وامتناع 20 عن التصويت، وعليه فقد وافق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رسميا على تفويض لتبني هذا الإجراء.

وكتبت هذه الهيئة، حسب ذات المصدر، أن "سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقوا اليوم على التفويض التفاوضي للمجلس بشأن اقتراح رقمنة إجراءات التأشيرة".

وللتوضيح: "يقدم الاقتراح إمكانية التقدم للحصول على تأشيرة عبر الإنترنت واستبدال ملصق التأشيرة الحالي بتأشيرة رقمية، وهي تهدف إلى جعل إجراءات طلب التأشيرة أكثر كفاءة وتحسين الأمن في منطقة شنغن".

اجتمع مجلس الاتحاد الأوروبي قبل أيام لمناقشة إمكانية الرقمنة الكاملة لطلبات فيزا شنغن، في خطوة لتجاوز الملف الورقي التقليدي واستبداله بآخر يتم التحضير له وتقديمه عبر الإنترنت مباشرة في المنزل، كما أن رقمنة العملية ستساعد الناس على رؤية الاتحاد ككيان جغرافي واحد.

ويلجأ المجلس لتنفيذ خطوة فيزا شنغن رقمية، الأمر الذي سيؤدي إلى استبعاد التطبيقات الورقية وتبسيط عملية معالجة ملفات الطلبات، وبالتالي ضمان الأمن داخل منطقة شنغن باستخدام بروتوكول تشفير ثنائي الأبعاد، حيث ستعمل إجراءات الرقمنة المقترحة أيضا على تقليل محاولات تزوير وسرقة ملصقات التأشيرات.