الشلف: مطالب بتمديد آجال اقتناء قسيمة السيارات

تشهد أغلب قباضات الضرائب ومراكز البريد بمناطق مختلفة في الشلف طوابير طويلة لاقتناء قسيمة السيارات التي كانت مفقودة في آجال اقتنائها شهر مارس الماضي.

تفاجأ أصحاب السيارات من فرض إدارة الضرائب لزيادة بخمسين بالمائة في سعر قسيمة السيارات بحجة انتهاء المدة القانونية التي كانت محددة بنهاية شهر مارس ، وشهدت هذه القباضات مشادات كلامية وغضب المواطنين لكون معظم أنواع القسيمات كانت مفقودة في الشهر الماضي حسب المواطنين ، لكنها تشهد وفرة بعد انتهاء الآجال لكن يتم بيعها بثمن مضاعف

يقول المحتجون الذين طالبوا من الوزارة المعنية تمديد اجال بيع قسيمة السيارات وتوفيرها بالشكل الكاف حتى يقتنيها المواطنون بسعرها الاصلي دون زيادة خاصة بعض أنواع قسيمات السيارات التي يكثر عليها الطلب ومنها قسيمتا 500 و 1000. دينار التي اختفت بعد نحو اسبوع من انطلاق العملية دون ان يسجل حينها أي اقبال عليها مما يطرح التساؤل عن خلفيات هذه الممارسات التي تستنزف جيوب المواطنين في عز شهر رمضان، أ

ما بعاصمة الولاية الشلف فان بيع القسيمات يتم بيعها عبر عدد محدود من مركز البريد وقباضات الضرائب التي تشهد بعد يومين من انتهاء آجالها إقبالا كبيرا للزبائن لاقتنائها مما جعل مشاهد الطوابير تظهر من جديد في صورة تثير الاشمئزاز وتطرح الكثير من التساؤلات عن دور الادارة في ايجاد بدائل لتسويق هذه القسيمة.