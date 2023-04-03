حملاوي تعزي

قدمت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، أحر التعازي لأسرة الفقيد المتطوع، مرواني عبد المجيد، الذي وافته المنية أمس الأحمد عندما كان يقف على حافة الطريق يوزع الإفطار على الصائمين وذلك على مستوى الطريق السيار شرق غرب بمنطقة وادي سلي بالشلف، بعد صدمه سيارة سياحية بعين المكان.

وجاء في رسالة التعزية: إن القلب ليدمع لفراق فارس من فرسان العمل الإنساني الذي لطالما كان إلى جانب الهلال الأحمر متطوعًا وخير سفير للإنسانية.

وأضافت: "تعتذر رئيسة الهلال الأحمر الجزائري على عدم قدرتها حضور الجنازة لأسباب طارئة .. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون".