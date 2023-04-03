المدية: تراجع كميات مياه الشرب بعدة بلديات

تسبب تراجع منسوب مياه كدية أسردون بولاية البويرة الذي يمون أكثر من عشرين بلدية بولاية المدية في تراجع كميات المياه الصالحة للشرب التي تصل لهذه المناطق التي وجد سكانها أنفسهم في السنتين الأخيرتين في ظل قلة تساقط الأمطار وموسم جفاف ضرب الولاية تحت رحمة محدودية الكميات التي تصلهم على فترات، ورغم مجهودات السلطات المحلية بتسجيل عدة مشاريع في قطاع الري كحفر المناقب المائية واستغلال الآبار إلا أنها تبقى موجهة خصيصا لخلق نقاط مياه الصهاريج في ظل قلة منسوب مياهها بسبب قلة تساقط الأمطار.

تعد بلدية البرواقية التي سجلت في السنوات الأخيرة توسعا في محيطها العمراني وارتفاعا في نموها الديمغرافي، من بين الـ23 بلدية التي تم ربطها بمياه كدية اسردون الذي كان يمون المنطقة بـ30 ألف م3 وهي الكمية التي يتم توزيعها على الساكنة بمعدل مرة كل ستة أيام حسب رئيس فرع الري للدائرة، إلا أنه بسبب قلة تساقط الأمطار خاصة هذه السنة حسب ذات المتحدث تراجعت الكمية التي تصل من سد كدية اسردون إلى 22 ألف م3 ليصبح معدل تزويد ساكنة أحياء المدينة إلى مرة واحدة كل تسعة أيام.

ويبقى التوقيت الذي سطرته المصالح القائمة على شؤون القطاع بتزويد الأحياء السكنية بالمياه الصالحة للشرب بداية من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الثامنة صباحا خاصة خلال أيام الشهر الفضيل يثير متاعب للعائلات، التي وجدت نفسها مرغمة على اتخاذ كل احتياطاتها لقضاء ساعات الليل لملء ما آمكن من أواني ودلاء، وتنظيف وغسل ألبسة أفراد عائلتها، فيما اضطرت غالبيتها إلى شراء صهاريج بلاستيكية ذات سعة 8 آلاف لتر ووضعها بشرفات منازلها لتخزين ما أمكن منها تحسبا لما تبقى من أيام الأسبوع، فيما يضطر آخرون إلى شراء صهاريج المياه.

وفي ظل شح الأمطار واستمرار ظاهرة الجفاف كشف لنا خالد مخلوفي رئيس فرع الري للدائرة أن البرواقية وبحرص من والي ولاية المدية استفادت سنتي 2021/2022 من تسجيل مشاريع في قطاع الري بحفر 9 مناقب مائية لتزويد الجهتين الشرقية والغربية لمدينة البرواقية وهذا بغلاف يفوق الـ12 مليار سنتيم، وهي اليوم رغم قلة منسوب مياهها تستغل في خلق نقاط مياه للصهاريج لتزويد سكان بعض الأحياء، إلا أن استغلال مثل هذه المناقب بصفة أمثل إذا سجلت المنطقة تساقطا للأمطار يضيف محدثنا.

وفي ظل اعتماد الولاية على مياه كدية أسردون بولاية البويرة ومياه سد غريب بولاية عين الدفلى تسعى وزارة القطاع في آفاق 2030 وفي ظل حرص السلطات على إنشاء مدينة بوغزول الجديدة إلى تجسيد مشروع ربط ولاية المدية مياه البحر من إحدى مدن الساحلية لشمال الجزائر الذي يراه العديد من المهتمين بالقطاع حلا ناجحا لازمة مياه الشرب.