المدية: سكان يطالبون تهيئة الطريق للعودة لقريتهم

يناشد سكان قرية المحاجبية ببلدية البرواقية بالمدية السلطات المعنية التدخل من أجل إعادة تهيئة جزء من الطريق الذي يربطهم بالبلدية على مسافة لا تتعدى 3 كلم، لتمكينهم من العودة إلى ديارهم بعدما هجروها خلال سنوات العشرية السوداء.

وحسب رئيس الجمعية، فإن مساعي الجمعية مع السلطات الولائية أثمرت في السنوات الأخيرة بإعادة ربط القرية بشبكة الكهرباء الأمر الذي اعتبره مؤشرا إيجابيا لتشجيع العائلات على العودة إلى قريتهم وإعادة إعمارها مجددا وخدمة أراضيهم الفلاحية خاصة إذا ما تم تهيئة الطريق، وإعادة ترميم قاعة العلاج والمدرسة إلى جانب تخصيص إعانات من برامج البناء الريفي خاصة وأن المنطقة تتوفر على أسباب العيش خاصة ما يتعلق منها النشاط الفلاحي كتربية الدواجن وزراعة الخضر والفواكه، وهي العوامل التي شجعت بعض العائلات على العودة في السنوات الأخيرة حسب رئيس الجمعية لخدمة أراضيهم وممارسة بعض الأنشطة الفلاحية كتربية الدواجن وزراعة الخضر.