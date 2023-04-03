والي العاصمة يسدي تعليمات لتدارك التأخر في المشاريع التنموية

أسدى والي العاصمة، عبد النور رابحي، اليوم الإثنين، تعليمات تخص تدارك التأخر المسجّل في إنجاز عدد من المشاريع التنموية، مشدّدا على ضرورة استكمالها قصد تسليمها في آجالها المحددة.

وخلال زيارة ميدانية، قادته إلى عدد من المشاريع والورشات، عبر مختلف بلديات العاصمة، وجّه والي العاصمة عدة ملاحظات تخص نوعية ووتيرة الأشغال المنجزة. حيث تفقد ببلدية المعالمة مشروع إنجاز مركز استشفائي متخصص في أمراض وجراحة القلب الخاص بالأطفال بطاقة استيعاب تقدّر بـ80 سرير، الذي يشهد تقدما في الأشغال بنسبة 70 بالمائة، أين أمر برفع القيود عن اليد العاملة، من أجل تدارك التأخر المسجّل، بحيث أمر الوالي مصالحه حسب ما علمته "الخبر"، بتوجيه إعذار كتابي لكل من المؤسسة المنجزة والمكتب المكلف بالدراسات، خاصة وأن المشروع قد انطلق في سبتمبر 2020 ، باعتبار تسليمه في ظرف 26 شهرا.

وببلدية عين البنيان، عاين الوالي مشروع إنجاز مستشفى 120 سرير، المتقدّم بنسبة 40 بالمائة، أين أسدى تعليمات تخص أساسا تسريع وتيرة الإنجاز، استعدادا لتسليمه شهر ديسمبر 2024. كما أعلن الوالي عن إطلاق دفتر الشروط الخاص بمناقصة إنجاز الأشغال الثانوية والتقنية بذات المشروع.

وستتعزز المنظومة الصحية لولاية الجزائر بمستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية الأول من نوعه على مستوى ولاية الجزائر في هذا الاختصاص بطاقة استيعاب تقدر بـ 120 سرير، والذي سيساهم في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين في العاصمة، على غرار ثلاث مستشفيات جديدة أخرى ذات تخصصات مختلفة على مستوى كل من بلدية الرغاية، براقي، وعين البنيان بطاقة استيعاب مقدرة بـ 120 سرير لكل مستشفى، بالإضافة إلى مشروع إنجاز عيادة للتوليد بالرغاية تضم 60 سريرا.

وخلال الخرجة الميدانية لوالي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، عاين مشروع انجاز القطب التكنولوجي الجامعي لسيدي عبد الله الذي يضم 10 آلاف مقعد بيداغوجي إلى جانب 22 ألف سرير، 6 إقامات جامعية بسعة 11 ألف سرير، مكتبة ومختلف المرافق التابعة له، أين أمر الشركة المنجزة للمشروع ومكتب الدراسات بضرورة تنقية المحيط الخارجي والداخلي للقطب الجامعي الجديد، خاصة وأن نسبة انجاز المشروع بلغت 75 بالمائة، والعمل على رفع النفايات المتراكمة، منوّها إلى ضرورة رفع اليد العاملة للمشروع والاعتماد على نظام 3/8 في العمل، ناهيك عن رفع العراقيل الإدارية والتقنية، مستنكرا التأخر الكبير المسجّل لدى المؤسسة المكلفة بالإنجاز، مطالبا إياها باحترام آجال تسليم المشروع في الوقت المحدد، بالإضافة إلى احترام الآجال لضبط قائمة التجهيزات والمعدات غير المتوفرة والتي تعرف نقصا في المؤسسة بهدف اقتنائها، قبيل تسليم المشروع المقرّر شهر جوان المقبل.