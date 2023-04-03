حجز ما يقارب 1600 لتر من البنزين بتمنراست

تمكنت مصالح الجمارك من حجز مركبة رباعية الدفع محملة بـ1560 لتر من البنزين معبأة في براميل بلاستيكية، بولاية تمنراست، حسبما أفاد به اليوم الإثنين، بيان للمديرية العامة للجمارك.

وجاء في البيان: "تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتمنراست، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست، من حجز مركبة رباعية الدفع محملة بـ1560 لتر من البنزين معبأة في براميل بلاستيكية".

وتندرج العملية -وفق ذات المصدر- "في إطار ممارسة المهام الحمائية لمصالح الجمارك الجزائرية المجندة ليلا ونهارا في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله".