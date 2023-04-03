بيان من وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الإثنين، عن تمديد "بصفة استثنائية" آجال التصريح الخاصة بعناصر تقدير التمثيليات النقابية للمنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين.

وأفادت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنه تقرر بصفة استثنائية تمديد آجال التصريح إلى غاية 30 أفريل 2023 لكافة المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين التي تعذر عليها الإبلاغ بعناصر تقدير التمثيليات النقابية إلى السلطة الإدارية المختصة في الآجال المحددة.

ووضعت الوزارة تحت تصرف المنظمات النقابية المعنية المنصة الرقمية (تمثيلية) التي يمكن الولوج إليها عبر الرابط https://tamthilya.mtess.gov.dz/ كما ذكرت الوزارة أن المنظمات النقابية التي لا تقدم عناصر تقدير تمثيليتها النقابية في الآجال المحددة يمكن أن تعتبر غير تمثيلية وفقا لأحكام المادة 37 مكرر من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو 1990 المعدل والمتمم والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.