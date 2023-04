Maroc: Décès d'un artiste après s'être immolé par le feu

L’artiste et homme de théâtre marocain, Ahmed Jaouad, a succombé, dimanche, à ses graves blessures causées par son immolation par le feu pour dénoncer l'exclusion et la marginalisation dont il a été victime, a annoncé lundi un hôpital de Rabat, où il a été admis pour recevoir les soins nécessaires.

"Le comédien et dramaturge Ahmed Jaouad, qui s’est immolé par le feu lundi dernier devant le siège du département de la Culture à Rabat, est décédé, dimanche, au CHU Ibn Sina", a indiqué une source auprès du CHU.