مشروع القانون النقدي والمصرفي: لجنة المالية تقترح بعض التعديلات

اقترحت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إدراج بعض التعديلات على مشروع القانون النقدي و المصرفي، خلال جلسة علنية خصصت لعرض المشروع على المجلس من طرف وزير المالية، لعزيز فايد.

و جاء في التقرير أن مشروع القانون "حظي بنقاش واسع و موضوعي من قبل أعضاء اللجنة نظرا لأهميته و لما له من اثر ايجابي على الجانب الاقتصادي و المالي، حيث أفضى إلى إدراج عدد من التعديلات في الشكل والمضمون".

وتشمل التعديلات المتعلقة بالمضمون اقتراح تعديل المادة 13 من مشروع القانون، بإدراج "ثلاث نواب لمحافظ بنك الجزائر بدلا من نائبين له".

وعللت اللجنة هذا الاقتراح بـ"كثافة العمل والمسؤوليات العديدة التي يمارسها محافظ بنك الجزائر خاصة بعد استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات، فضلا عن إنشاء اللجنة الوطنية للدفع المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الدفع و متابعة تنفيذها".

كما اقترحت تعديل المادة 26 "باستبدال خمسة أعضاء بدلا من أربعة أعضاء عند الحضور في مجلس إدارة بنك الجزائر".

واقترحت اللجنة أيضا تعديل المادة 112 بحيث "يمكن للجنة المصرفية في حالة إخلال محافظي حسابات البنوك و المؤسسات المالية لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون و نصوصه التطبيقية، إخطار المجلس الوطني للمحاسبة بصفتها الهيئة المخولة بتطبيق الإجراءات التأديبية".

واعتبرت اللجنة في تقريرها التمهيدي أن مشروع القانون يسعى إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتسهيل حركة رؤوس الأموال، وتطويق سوق الصرف الموازية.

وعقب عرض الوزير لأهم المستجدات التي جاء بها النص، شرع النواب في المناقشة التي ستتواصل إلى غاية غد الثلاثاء لتتبع برد الوزير على مختلف الانشغالات.