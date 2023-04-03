رسميا .. بلد جديد ينضم إلى "الناتو"

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، أن فنلندا ستصبح الثلاثاء العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي عشية اجتماع لوزراء خارجية الحلف: "غدا (الثلاثاء) سنرحب بفنلندا بصفتها العضو الحادي والثلاثين"، مضيفا أن العلم الفنلندي سيرفع بعد ظهر الثلاثاء في مقر الحلف في بروكسل.

وأكد ستولتنبرغ "هذا فعلا يوم تاريخي" مؤكدا أن هذه "أسرع" عملية انضمام لدولة في تاريخ التحالف الحديث.

وردًّا على سؤال حول مصير السويد التي تعترض تركيا حتى الآن على انضمامها، أعرب ستولتنبرغ عن تفاؤله، مضيفا: "أنا على ثقة تامة بأن السويد ستصبح عضوا أيضا، والأولوية للناتو ولي هي ضمان حدوث ذلك في أسرع وقت ممكن".

وتتّهم أنقرة السويد بإيواء مقاتلين أكراد من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب اللذين تصنفهما أنقرة تنظيمين "إرهابيين"، وبرفض تسليم مطلوبين. وتقول ستوكهولم إن كلمة الفصل في هذا الشأن تعود إلى القضاء السويدي.

ومؤخرا، تخلت الحكومة الفنلندية عن مبدأ الحياد الذي التزمت به البلاد منذ سنوات، تجاوبا مع التغيرات الأمنية في أوربا عقب بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فيفري 2022.