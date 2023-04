La Finlande, nouveau membre de l’Otan

L’OTAN comptera 31 pays à partir de ce mardi. La Finlande deviendra officiellement membre de l’organisation le 4 avril, a annoncé lundi son secrétaire général Jens Stoltenberg.

« Demain (mardi), nous accueillerons la Finlande comme 31e membre », a déclaré Jens Stoltenberg, précisant que le drapeau finlandais serait hissé mardi en milieu d’après-midi au siège de l’Alliance à Bruxelles. « C’est vraiment une journée historique », a-t-il ajouté, soulignant qu’il s’agissait du processus d’adhésion « le plus rapide » de l’histoire récente de l’Alliance.

Interrogé sur le sort de la Suède, pour laquelle la Turquie n’a pas encore donné son feu vert, le chef de l’Otan s’est montré optimiste : « Je suis absolument confiant dans le fait que la Suède deviendra également membre. C’est, pour l’Otan, pour moi, une priorité de s’assurer que cela arrivera aussi rapidement que possible. »

Cette annonce intervient au lendemain d’élections perdues par la Première ministre Sanna Marin et qui va donc perdre son poste. Le chef du parti de centre-droit de la Coalition nationale Petteri Orpo va la remplacer, alors que les nationalistes ont fait un score record lors de ces élections législatives.