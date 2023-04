Donald Trump confirme qu’il se rendra au tribunal

Donald Trump a annoncé qu'il quitterait sa résidence en Floride ce lundi pour être présent à l'audience pendant laquelle les charges qui pèsent contre lui seront annoncées mardi à New York.

"J'irai, croyez-le ou non, au palais de justice". Deux jours avant de connaître précisément les charges qui pèsent contre lui, Donald Trump a annoncé ce dimanche sur son réseau social Truth social qu'il quitterait sa résidence en Floride ce lundi midi pour rejoindre New York et se présenter de lui-même au tribunal à Manhattan mardi.

"Je quitterai Mar-a-Lago lundi à midi, direction la Trump Tower à New York. Mardi matin, j'irai, croyez-le ou non, au palais de justice. L'Amérique n'était pas censée être comme ça!" a écrit l'ancien président américain.

Donald Trump est mis en accusation dans un dossier lié à un versement de 130.000 dollars effectué à la star du X Stormy Daniels en 2016. Ses avocats se sont dits confiants dans le fait que cette affaire serait rejetée par un juge, car bancale.