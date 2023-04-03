بلاني يستقبل السفير المصري

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، اليوم الإثنين، سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر، مختار جميل توفيق وريدة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية: "بهذه المناسبة، ثمّن الطرفان الزخم الكبير الذي يطبع العلاقات الثنائية منذ زيارة الأخوة والعمل التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى القاهرة يومي 24 و25 جانفي 2022، وشدّدا على أهمية التجسيد الكامل لمخرجات هذه الزيارة، إن على صعيد تعزيز التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين أو في ما يخص تطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية البينية".