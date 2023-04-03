تخفيض في أسعار أغدية الأنعام

كشف الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن (أوناب)، اليوم الإثنين، عن انخفاض في أسعار أغذية الأنعام على مستوى 23 وحدة تابعة للمجمعات الجهوية على المستوى الوطني.

وأفاد الديوان عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، أن أسعار أغذية دجاج الاستهلاك (البداية) أصبحت ابتداء من 7860 دج للقنطار، أغذية دجاج الاستهلاك (مرحلة النمو) ابتداء من 6860 دج للقنطار وأغذية دجاج الاستهلاك (نهاية النمو) ابتداء من 6390 دج للقنطار.

أما بالنسبة لأغذية الدجاج البيوض فأصبحت ابتداء من 5340 دج للقنطار وأغذية تسمين العجول ابتداء من 5250 دج للقنطار، فيما أصبح سعر أغذية البقر الحلوب ابتداء من 4710 دج للقنطار وبالنسبة لعلف تسمين الخروف ابتداء من 3280 دج للقنطار.

وأكد الديوان أنه من أجل الطلب والاستفسار يرجى من المربين التقرب والاتصال بالمديريات الجهوية على المستوى الوطني.