الأسد يجدد شكره للجزائر

تلقى اليوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من نظيره السوري، بشار الأسد، قدّم له فيها تهانيه وتهاني الشعب السوري بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وحسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، بادل رئيس الجمهورية نظيره السوري التهاني باسمه وباسم الشعب الجزائري بمناسبة الشهر الفضيل.

وأضاف ذات البيان "بهذه المناسبة أطلع فخامة الرئيس بشار الأسد، السيد رئيس الجمهورية على الوضع في سوريا وما يدور حولها من أحداث، مجددا خالص شكره للجزائر قيادة وشعبا على وقوفها إلى جانب سوريا في محنة الزلزال الذي ضربها منذ أسابيع".

"كما تبادل الرئيسان الرؤى بشأن العلاقات الثنائية القوية والمتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين"، يختم بيان رئاسة الجمهورية.