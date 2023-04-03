خطوة روسية ردا على انضمام فنلندا لـ"الناتو"

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، بأن روسيا ستعزز قدراتها العسكرية في الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي كرد فعل على انضمام فنلندا إلى الناتو.

وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك": لقد تم بالفعل الإعلان عن جزء من الإجراءات. سنعمل على تعزيز إمكاناتنا العسكرية في الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي، وفي حالة انتشار قوات الناتو الأخرى في فنلندا، سنتخذ خطوات إضافية لضمان الأمن العسكري الموثوق لروسيا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن فنلندا ستنضم إلى الحلف ابتداءً من غد الثلاثاء، 4 أفريل.

وكانت فنلندا والسويد قد تقدمتا بطلب إلى الناتو في ماي من العام الماضي، على خلفية الوضع في أوكرانيا. ومع ذلك، فقد فشلت في الانضمام إلى التحالف، حيث كانت تركيا والمجر ترغبان في النظر في الطلبات بشكل منفصل.

في الأسبوع الماضي، وافقت كل من بودابست وأنقرة على انضمام فنلندا إلى التحالف، بينما لا تزال عملية انضمام السويد تتأخر.