سيدي بلعباس: إتلاف 3 قناطير من اللحوم الفاسدة

أسفرت عمليات مراقبة ميدانية كانت قد أشرفت عليها قوات الشرطة لسيدي بلعباس بالتنسيق مع أعوان مديرية التجارة وترقية الصادرات خلال الساعات القليلة الماضية عن حجز ما يفوق الثلاثة قناطير من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك البشري، وهي التي تقرر إتلافها على الفور بأمر من الطبيب البيطري التابع لمديرية المصالح الفلاحية الولائية.

وكانت العملية الرقابية قد استهدفت عدد من القصابات الكائن بإقليم عاصمة الولاية، مع الإشارة إلى تمكن رجال الشرطة من حجز كميات من اللحوم المختلفة الأنواع على متن شاحنة بعد أن كانت تنقل وسط ظروف غير صحية تفتقر لأدنى شروط النظافة، ما أوصل الكميات اللحوم الفاسدة التي كانت موجهة للاستهلاك البشري إلى حدود 313 كلغ.

يذكر أنه قد تم اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع الإشارة إلى تذكير مصالح الشرطة المواطنين بضرورة الاستنجاد بالأرقام الخضراء المتاحة أمامهم قصد التبليغ عن أي ممارسات تجارية غير قانونية من شأنها المساس بالصحة العامة.