المدية: انتشار الأوساخ والفضلات بقرية البلبالة

يبدي سكان منطقة البلبالة ببلدية البواعيش جنوب المدية استياء كبيرا من تلوث المحيط البيئي وانعدام النظافة وانتشار الأوساخ والفضلات التي باتت ديكورا مميزا للمنطقة، ومع اتساع رقعة الأوساخ والفضلات يناشد ممثلو الاتحاد العام للمجتمع المدني الجزائري من السلطات المحلية التجاوب مساعدتهم على توفير وسيلة نقل لتطهير المحيط من الأوساخ والنفايات بنقلها ورميها في المكان المخصص لردمها، ودعوة المسؤولين المحليين إلى التكثيف من الحملات الاستدراكية التي يحرص عليها والي الولاية علاوة على القيام بحملات تحسيسية وسط المواطنين للحد من ظاهرة الرمي العشوائي للفضلات والأوساخ.