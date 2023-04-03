بلاغ هام حول قسيمة السيارات

أعلمت المديرية العامة للضرائب مالكي السيارات السياحية، السيارات النفعية وسيارات نقل المسافرين، الذين لم يتمكنوا من اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2023، أن الأجل القانوني المحدد لاقتناء هذه القسيمة تم تمديده إلى غاية يوم الأحد 30 أفريل 2023.

ودعت المديرية العامة للضرائب مالكي السيارات الذين اقتنوا قسيمة السيارات 2023 هذا الاثنين 3 أفريل 2023، مع احتساب غرامة التأخير، التقدم إلى قباضات الضرائب المعنية مرفقين بوصل الدفع من أجل استرجاع مبلغ الغرامة.

وكانت قباضات الضرائب ومراكز البريد في عدة مناطق قد شهدت طوابير طويلة لاقتناء قسيمة السيارات التي كانت مفقودة في آجال اقتنائها شهر مارس الماضي.