عطاف يتلقى اتصالا من نظيرته الفرنسية

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا من نظيرته الفرنسية، كاثرين كولونا، التي هنأته بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية.

وحسب وزارة الشؤون الخارجية، فإن "هذا الاتصال الذي أتى في أعقاب المكالمة الهاتفية التي تمت بتاريخ 24 مارس 2023 بين الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، سمح باستعراض سبل تعزيز العلاقات الجزائرية-الفرنسية في أفق الاستحقاقات الثنائية المتفق عليها، لاسيما زيارة الدولة التي سيقوم بها قريبا الرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا".

في هذا السياق، قام أحمد عطاف وكاثرين كولونا بتقييم التقدم المحرز في معالجة الملفات الكبرى التي يفترض أن تشكل جوهر هذه الزيارة. كما أكدا قيامهما بتعيين جهات اتصال للسهر على تنسيق التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، تجسيدا لما تضمنه "إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة بين الجزائر وفرنسا".