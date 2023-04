Attaf reçoit un appel téléphonique de son homologue française

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a reçu lundi un appel téléphonique de son homologue française, Catherine Colonna, avec qui il a examiné les perspectives de renforcement des relations entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère.

A cette occasion, Colonna a présenté ses félicitations à Attaf pour sa nomination à la tête de la diplomatie algérienne.

Intervenant dans le prolongement de l’entretien téléphonique entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue français, Emmanuel Macron, le 24 mars dernier, "cette première communication entre les deux ministres a permis d’examiner les perspectives de renforcement des relations bilatérales dans l’optique des échéances bilatérales convenues", dont notamment la visite d’Etat qu’effectuera prochainement M. Tebboune en France, a souligné le communiqué.

Dans ce cadre, Attaf et Mme Colonna ont procédé à "l’évaluation de l’état d’avancement du traitement des grands dossiers devant constituer la substance de cette visite d’Etat".

A cette fin, les chefs de la diplomatie des deux pays "se sont informés de la désignation de points focaux devant veiller à la coordination des actions de coopération sectorielles dans l’esprit de la +Déclaration d’Alger pour un partenariat renouvelé entre l’Algérie et la France+", a conclu le communiqué.