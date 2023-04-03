النعامة: الوالي يكشف تلاعبات بالمنطقة الصناعية بالمشرية

أمر والي النعامة الوناس بوزقزة كلا من مدير الصناعة ومدير الوكالة العقارية وبصفة استعجالية الشروع الفوري في استرجاع الأوعية العقارية الشاغرة بالمنطقة الصناعية ببلدية المشرية التي لم يتمكن المستفيدون منها من إستغلالها في مشاريعهم.

وكان مسؤول الجهاز التنفيذي قد زار اليوم هذه المنطقة وأبدى استياءه الكبير من وجود مشاريع نائمة منذ عشر سنوات دون أن تتحرك الجهات المعنية، ووصف ما يجري بها بالتلاعب والتواطؤ و سياسة البريكولاج ،مضيفا أن زمن السكوت على الباطل قد ولى ولابد من الضرب بيد من حديد لإبطال مثل هذه الممارسات .