"أحسن سفير للعمل الخيري هم الشباب"

أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم، خلال زيارته لمستغانم مساء اليوم أن تفعيل آليات الحوار مع المجتمع المدني وفق ديمقراطية تشاركية، هدفه خلق حلول مبتكرة لمشاكل وانشغالات المواطن، من خلال تضافر وتنسيق الجهود مع السلطات المحلية.

وأضاف أن المقاربة التشاركية ترتكز على، محاور خمسة أهمها تحسين المنظور القانوني والتشريعي الخاص بالقانون الجزائري بعد استشارة وطنية، وبناء قدرات التكوين والتدريب، وبالإضافة إلى تموقع المجتمع المدني في الحكامة المدنية والمركزية وأخيرا التوجه نحو العمل الدولي والإقليمي.