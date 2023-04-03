أسعار النفط في منحى تصاعدي

ارتفعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لتواصل حصد المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي بدعم من تحركات أوبك+ الهادفة لاستقرار الأسواق.

وقررت تسع من دول تحالف أوبك+ بقيادة السعودية إجراء تخفيضات طوعية الإنتاج بمقدار 1.66 مليون برميل يوميًا، كإجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار سوق النفط.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط الخام اليوم الثلاثاء مع تحول اهتمام المستثمرين إلى اتجاهات الطلب وتأثير ارتفاع الأسعار على الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 07:55 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر جوان بنسبة 0.74 بالمائة مسجلةً 85.56 دولارًا للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ماي بنسبة 0.87 بالمائة، مسجلةً 81.12 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الإثنين، على ارتفاع بأكثر من 6 بالمائة، مدعومة بقرارات دول أوبك+ خفض أهداف الإنتاج بمقدار 1.66 مليون برميل يوميًا.

وترفع التعهدات الأخيرة الحجم الإجمالي لتخفيضات أوبك+ إلى 3.66 مليون برميل يوميًا بما في ذلك خفض مليوني برميل في أكتوبر، ما يعادل نحو 3.7 بالمائة من الطلب العالمي.