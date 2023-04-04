وفاة بغاز أحادي أكسيد الكربون بالعاصمة

تدخلت نهار اليوم إسعافات الحماية المدنية على الساعة 00 و10 دقائق من أجل تحويل شخص متوفي على إثر إستنشاقه غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء على مستوى حي 220 مسكن بسيدي يوسف ببلدية بوزريعة بالجزائر العاصمة ، حيث تم تحويل جثمان الضحية المتوفاة إلى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي.

وبولاية باتنة، تمكنت مصالح الحماية المدنية صباح اليوم في حدود الساعة الثانية من انقاذ 5 أشخاص من عائلة واحدة، تتراوح اعمارهم بين سنة واحدة و 32 سنة جراء تعرضهم لتسمم بغاز احادي اكسيد الكاربون المنبعث من سخان الماء، المتواجد داخل مطبخ منزلهم العائلي ، حيث تم اسعاف الضحايا بعين المكان قبل تحويلهم لمصلحة الاستعجالات المحلية.