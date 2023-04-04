حملة تحسيسية حول مخاطر استخدام الأطفال للأنترنت

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني، حملة تحسيسية وطنية للتوعية حول مخاطر الاستغلال السيئ للأنترنت من قبل الأطفال.

وأوضحت رئيسة خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية الجزائر، محافظ الشرطة أمال هاشمي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن هذه الحملة التوعوية التي تنظم تحت شعار " معا لحماية أطفالنا " تهدف أساسا لتحسيس الأولياء بالمخاطر التي قد تترتب عن سوء استعمال الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأبناء.

كما كشفت أمال هاشمي أن مصالح الأمن الوطني سجلت عدة قضايا مرتبطة باستغلال القصر عبر الفضاء الأزرق واستدراجهم نحو الجنوح. وأبرز ذات المصدر أنه سيتم في هذا النشاط التحسيسي إشراك المؤسسات التربوية تزامنا وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، وكذا وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة.