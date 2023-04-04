غليزان: الإطاحة بشبكة منظمة للهجرة السرية عبر البحر

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة سيدي أمحمد بن علي بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم السيبريانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة السرية عبر البحر باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي انطلاقا من السواحل الغربية للبلاد.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى ذات المصالح،مفادها وجود مجموعة من الأشخاص ينحدرون من ولاية غليزان يستغلون الفضاء السيبرياني للتخطيط والتدبير للهجرة غير الشرعية عبر البحر باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي.وبالتنسيق مع النيابة المحلية،تم مباشرة التحريات التقنية التي مكنت من تحديد هويتهم وتوقيف 06 مشتبه فيهم.ومواصلة للتحقيق تم تمديد الاختصاص إلى إحدى الولايات الغربية الساحلية للبلاد ليتم توقيف 04 من شركائهم من مدبري عملية الهجرة غير الشرعية عبر البحر مع حجز الهواتف النقالة المستعملة في التواصل بين أفراد هاته الشبكة الإجرامية بالإضافة إلى مركبة تستعمل في تنقلاتهم.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية،أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم،وقدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.