رقمنة.. هل ينجز الوزير فايد المهمة في ظرف 6 أشهر؟

أوعز الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحكومة، ومن خلالها وزارة المالية، بالشروع الفوري في رقمنة أملاك الدولة والضرائب والجمارك، وهي 3 قطاعات حيوية تفتقد لأدنى معايير العصرنة في إداراتها المركزية والمحلية، ولطالما خصها تبون بالمؤاخذة، لما يرتبط بها من تسيير إداري بليد، بمنطق رافض بل "مقاوم للرقمنة والشفافية".

التوجيهات التي أسداها الرئيس إلى الحكومة، في مجلس الوزراء أول أمس، ستضع وزير المالية الجديد لعزيز فايد، وهو ابن القطاع، أمام تحد كبير لتحريك الآلة وتسخير الموارد البشرية والكفاءات التقنية لبلوغ الهدف المسطر من طرف رأس الدولة بنهاية شهر سبتمبر 2023.

وأمام الوزير أيضا تحديات لاختيار الكفاءات والإطارات المناسبة للإشراف على هذا التحدي لتحقيق الأهداف المسطرة الرامية إلى تطوير وعصرنة المالية العمومية وإدارتها. فالوزير صرح خلال تنصيبه، يوم 18 مارس 2023، بأنه "مدرك للتحديات التي تواجه البلاد والاقتصاد الوطني خاصة"، مؤكدا تصميمه "على التصدي لهذه التحديات بالتعاون مع إطارات الوزارة ومع جميع الجهات، والعمل بجدية من أجل استكمال برامج الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الوزارة، على غرار الإصلاح الميزانياتي، الجبائي والمالي".

وبرأي متابعين للقطاع، فإن الجهاز التنفيذي أمام منعطف حاسم في تاريخ المالية والهيئات تحت وصايتها، وذلك بسبب التراكمات الناتجة عن تعطيل غير برئ لمشروع إصلاح وعصرنة القطاع الذي لم يساير وتيرة الرقمنة التي تحققت في مجالات أخرى، كالحالة المدنية وقطاع العدالة والضمان الاجتماعي والتربية الوطنية والداخلية، وكلها قطاعات وضعت أرضيات رقمية وطنية تسير المعلومة الخاصة بملايين الأفراد.

ولا يمكن للحكومة بلوغ الأهداف المسطرة، حسب مطلعين، إلا بإبعاد الدوائر التي تسببت في تعطيل هذا المشروع الذي استهلك حسب مصادر مطلعة أكثر من 1300 مليار على مدى 7 سنوات دون أن يحقق الأهداف المسطرة، ولذلك كشف الرئيس عبد المجيد تبون، في لقاءين بالولاة وفي لقائه الدوري مع الصحافة، عن وجود مقاومة لمشروع الرقمنة، وخص قطاع المالية والأملاك الوطنية والضرائب بالانتقاد، قبل أن يشدد على أن هذا المشروع سيتحقق. ودعا جميع إطارات الوزارة لأن يكونوا سندا له في إنجاز المشاريع قيد التنفيذ، وعلى وجه الخصوص "مشاريع رقمنة القطاع بكل مكوناته (الجمارك والضرائب والميزانية والأملاك الوطنية)، وخاصة أخلقة القطاع".

ويُجمع متابعون للقطاع الذي هو عصب الدولة بأن تأخر الرقمنة لم يكن بسبب غياب الرؤية أو الموارد المالية والبشرية، ولا حتى الأرضيات التقنية، بل افتقد للإرادة السياسة والحرص من أعلى السلطات المخولة، حيث ارتبط أيضا بفترة التململ والهوان الرسمي الذي تزامن مع إطلاق مشروع الرقمنة للأملاك الوطنية سنة 2015، لتفضي الامور في نهاية المطاف إلى إهدار 8 سنوات ومعها ميزانيات ضخمة.

المتغير في هذا الشأن أن الرئيس تبون حدد آجالا لإنجاز المشروع، وبذلك سيكون الجهاز التنفيذي أمام تحديات كبيرة للتحول الرقمي والمعلوماتي، والرهان في هذا السياق هو وضع هذا الملف في أياد أمينة وكفؤة ضمن مساعي "أخلقة القطاع"، إلى جانب رسم خارطة طريق واضحة الأهداف، وتجميع الكفاءات وتسخير وانتداب الكفاءات من مصالح أخرى، في إطار التضامن بين القطاعات، لتسريع وتيرة العمل، فضلا عن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تسخير فرق عمل بنظام ثنائي أو ثلاثي، بسبب اقتراب موسم العطل الصيفية التي تسود فيها حالة الفراغ وتلاشي المتابعة.

ويمكن الاسترشاد أيضا، حسب متابعين، بتجارب القطاعات الأخرى، ومنها قطاع التربية الوطنية الذي جسد في وقت سابق مشاريعه الرقمية في آجال قياسية، فالأرضية الرقمية التي تسير المعلومة الخاصة بأكثر من 8 ملايين تلميذ، ومعهم مئات الآلاف من المستخدمين، أنجزت من طرف كفاءات قطاع التربية وفي ظرف بضعة أسابيع فقط، حسبما علمته "الخبر" من إطارات أشرفوا على العملية، وبأقل تكلفة.

ولأن الركائز الثلاث، الجمارك والأملاك والضرائب، ذات خصوصية متعددة الجوانب وتحيط بها تراكمات، فإن آجال 6 أشهر، برأي مصادر متخصصة، ستكون كافية على الأقل لتأسيس نسخة أولية لأرضية وطنية سهلة الولوج من طرف مختلف المتدخلين.

من الناحية التطبيقية، فإن رقمنه القطاعات الحيوية، باستعمال نظم المعلومات المتاحة، غير مكلف ولا يتطلب إمكانيات وطاقات كبيرة، لأنها متوفرة (حيث اقتنت المديرية العامة للأملاك الوطنية تجهيزات ضخمة لهذا الغرض)، كما أن البرامج المستعملة متوفرة، بالإضافة إلى وجود الكثير من الكفاءات الوطنية في الميدان، وبدرجة الامتياز، من مهندسين وباحثين ودكاترة، وعلى درجة عالية من التحكم بهذه البرمجيات. كما أن المعطيات المستخدمة في البرامج متوفرة في الإدارات والهيئات المعنية، كما أن القطاع غير معذور لإهدار مزيد من الوقت، بسبب سلاسة وسرعة تطبيق التكنولوجيا في رقمنة جميع مصالحه المركزية والفرعية، والحصول على نتائج قبل أكتوبر المقبل.