العاصمة: أجانب ضمن شبكة تروج الهروين

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية، بمقاطعة الشرطة القضائية الأولى الجزائر الوسطى بأمن ولاية الجزائر، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة، تمتهن المتاجرة والترويج للمخدرات الصلبة من نوع الهيروين.

وأوضح بيان لذات المصالح أن قضية الحال بدأت أطوارها بعد ورود معلومة إلى الفرقة مفادها قيام شخصين من ضواحي العاصمة بترويج هذه السموم في أوساط الشباب، وبعد التحري والاستغلال لهاته المعلومة، تم تحديد أفراد هذه الشبكة.

وأوقفت مصالح الأمن 10 أشخاص مشتبه فيهم، أربعة منهم من جنسية أجنبية من بينهم امرأتان أجنبيتان. كما تم حجز 160 غرام من المخدرات الصلبة من نوع الهيروين، 51 قرصا من المؤثرات العقلية، 61 مليون سنتيم من العملة الوطنية، 16 هاتف نقال ومركبة سياحية. وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية.