المدية: توقيف ثلاثيني ينتحل مهنة صحفي

تمكنت شرطة المدية ممثلة في مصالح أمن دائرة العمارية شرق المدية، نهاية الأسبوع الماضي، من وضع حد لممارسات شخص ثلاثيني يحترف النصب والاحتيال على المواطنين بانتحال مهنة صحفي.

تفاصيل القضية جاءت استغلالا لمعلومات وصلت إلى عناصر الضبطية القضائية عن تواجد شخص مجهول يتنقل على متن سيارة سياحية، يحترف النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم أنه صحفي، وهو بصدد جمع تبرعات مالية لفائدة طفلة مريضة محتاجة مستعملا بذلك بعض الوثائق المزورة ومختومة بأختام مؤسسات عمومية لإظهارها لضحاياه.

وأسفرت تحقيقات الشرطة عن توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس، وبعد إخضاعه لعملية التفتيش عثر بحوزته على وثائق مزورة كان يستعملها في النصب على ضحاياه، ومبلغ مالي من عائدات أفعاله المجرمة قانونا. كما مكن التحقيق مع المشتبه فيه، من تحديد العديد من الضحايا الذين صرحوا أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف المشتبه فيه الذي سلب منهم مبالغ مالية معتبرة.

وقد تم تقديم المشتبهة فيه أمام نيابة محكمة العمارية، أين صدر في حقه أمر إيداع المؤسسة العقابية، عن قضية النصب باستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا مع جنحة التزوير بتزييف الكتابة والتوقيع في محررات عرفية.