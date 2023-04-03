ضربة موجعة لوناس

كشف اليوم الثلاثاء، تقرير فرنسي، أن إصابة الدولي الجزائري آدم وناس كانت ضربة موجهة بالنسبة له كلاعب ولناديه ليل.

وعاد وناس الغائب مؤخرا عن صفوف " الخضر"، من إصابة كان يعاني منها على مستوى الفخذ، والتي أبعدته عن الميدان لمدة شهر كامل.

وتجددت الإصابة خلال لقاء ناديه أمام ريمس، واضطر للمغادرة في الدقيقة الـ 30 من عمر اللقاء، وكشف مدربه باولو فونسيكا بأن وناس، أصيب في الفخذ الآخر، وليس الفخذ الذي عانى منه مؤخرًا".

وكتب اللاعب عبر صفحته على الانستغرام:" "شكرًا لكم جميعًا على رسائلكم في هذه الأوقات الصعبة، أراكم بعد شهر على أرض الملعب".

عاد لتوه من إصابة في الفخذ، عاد آدم أوناس في نهاية الأسبوع الماضي ضد لوريان وسيغيب لمدة شهر.

ضربة لليل، الذي لا يزال في صراع من أجل الأماكن الأوروبية في السباق النهائي.

وكشفت شبكة " أرم أم سي"، بأن غياب وناس سيضع ليل في ورطة، وهو الذي يكافح من أجل الظفر بمرتبة مؤهلة إلى الدوري الأوروبي.

يذكر أن ليل يحتل المركز الخامس في الترتيب العام برصيد 52 نقطة.