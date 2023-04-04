بوغالي يستقبل من قبل الرئيس الإيفواري

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، من قبل رئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن واتارا بمعية رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود المشاركة في افتتاح دورة المجلس الشعبي الإيفواري، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للمجلس.

وأوضح المصدر نفسه أن "رئيس المجلس الشعبي الوطني وخلال الاستقبال الذي جرى بالقصر الرئاسي بأبيدجان، نقل تحيات وتهاني رئيس الجمهورية، للرئيس واتارا معربا له عن ارتياحه للعلاقات الثنائية بين البلدين وتطلعه إلى آفاق واعدة في المستقبل المنظور".

وأضاف البيان أن "الرئيس واتارا شكر رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود على تشريف بلاده بهذا الحضور النوعي وحملهم تحياته إلى زملائه رؤساء بلدانهم، كما انتهز الفرصة لتقديم رؤيته حول تنمية القارة الإفريقية وتعزيز سبل التعاون بين بلدانها بما في ذلك تفعيل منطقة التبادل الحر خدمة للتنمية والاستقرار في المنطقة".