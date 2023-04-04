دائرة بوفاريك تفضح تجاوزات في قائمة السكن

في سابقة وصفها البعض بالجريئة والشجاعة، أصدرت دائرة بوفاريك بيانا مختوما، أوضحت وفصلت فيه بالشرح، أن قائمة السكن المزمع توزيعها لحصة 850 مسكن اجتماعي ايجاري، والتي أشرفت عليها لجنة السكن السابقة، عرفت تجاوزات خطيرة " يعاقب عليها القانون "، وأن التحقيقات والغربلة وإعادة النظر فيها، بينت بأن "حالات كثيرة " تم إدراجها ضمن المرشحين بالاستفادة دون أي وجه حق، والكارثة أن التحقيقات بينت بأن القائمة تضمنت 40 متوفيا تم ترشيحهم للاستفادة من السكن .

البيان المختوم والذي تحوز "الخبر" على نسخة منه، بين بأن وصاية الدائرة منذ تولي رئيسها منصبه في نوفمبر 2022 ، اضطرت إلى إعادة النظر في القائمة، حسب ما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 08-142، والمحدد لشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، وأنها اكتشفت خروقات في القائمة الأولى ، منها أن141 مرشحا للاستفادة، راتبهم الشهري يزيد عن الـ 24 ألف دينار ، وأن 40 مرشحا آخر من المتوفين، وأن مرشحين مهاجرين في دول أجنبية، وأيضا الوقوف على مرشحين بالاستفادة هم أشقاء من عائلة واحدة، وأن التحقيق الجديد كشف كذلك ، بأن فيه مرشحين غير مقيمين بالعناوين المذكورة في ملفاتهم القاعدية، وأن ما لا يقل عن 50 مرشحا اتضح بأنهم " يقيمون في ظروف سكنية مريحة ".

وأمام هذه الخروق توجب إعادة النظر في القائمة، وأن ما قامت به مصالح الدائرة المسؤولة، "أزعج من كانت ولا تزال لديهم مصلحة شخصية ضيقة، في الإبقاء على القائمة الأولى"، وهو ما جعلهم يعمدون إلى " التشويش ".

وأضاف البيان، بأنهم يطمئنون مواطني وسكان بوفاريك وبلدية قرواو أيضا، بأن " تعود السكنات العمومية الإيجارية إلى مستحقيها الحقيقيين".

وأثار البيان ردود فعل من مواطنين ، قالوا بأن ما يحدث غير مقبول ، وأن المبررات بإلغاء وإعادة النظر في أسماء مرشحين، هي غير منطقية و غير مقبولة وفيه " تلاعب " وستحرم أصحاب حق، فمثلا عن الوفيات المسجلة، علقوا بأنه بديهي من لديه 30 سنة وهو ينتظر أن لا يتوفاه اليأس و الحسرة، ثم لماذا تحرم عائلته، أمام أصحاب الدخل الذين يزيد عن 24 ألف دينار ، وأضافوا بأنه لو تم توزيع القائمة في أوانها ، لنجوا من الزيادات الاخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية ،ثم أن القانون يقر بأن الدخل يحسب وقت ايداع الملف في سنواته الأولى و ليس العكس.

" الخبر" اتصلت اليوم ، بديوان رئيس دائرة بوفاريك لمزيد من التوضيح، حول ما إذا ستتابع مصالحه معدي القائمة الأولى قضائيا ، للتجاوزات غير القانونية المسجلة، لكن اعتذرت أمانته بأنه في اجتماع، و سيعاود الاتصال.

وفي السياق، اتصلت برئيس بلدية بوفاريك، على اعتبار أنه شارك في أعداد القائمة "المشبوهة"، فأوضح بأنه للتاريخ والأمانة، أن تحقيقات امتدت لأربع سنوات كاملة في إعداد القائمة الاحتياطية لحصة 850 مسكن، وتم رفعها حسب الإجراء على الجهاز التنفيذي بالبليدة في نهاية العام 2022 ، والذي لم يبد أي اعتراض أو تحفظ على القائمة، وهو ما يعني الموافقة عليها وقتها، وكان يتوقع توزيعها في تلك الأيام، لكن تعديلا طرأ في حركية جزئية وطنية، لتتوقف الأمور وتتأجل .