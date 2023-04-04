محرز يحتفي بإنجازه التاريخي مع " السيتزن"

علق الدولي الجزائري، رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على الإنجاز الذي حققه في بطولة البريميرليغ.

وكتب قائد " الخضر"، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك: " 56 تمريرة حاسمة والعدد مستمر، فخورا جداً بالوصول إلى هذا المرحلة البارزة، ومحظوظ لأنني كنت محاطًا بكل هؤلاء اللاعبين الرائعين طوال مسيرتي في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وختم: " هذا رقم قياسي خاص بالنسبة لي وأنا بالتأكيد ذاهب للمزيد شكرا على كل الرسائل".

يذكر أن صاحب الـ 32 عاما، حطم رقم الأسطورة الإيفوارية، ديديي دروغبا، الصامد لأعوام، بخصوص صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي بالنسبة للاعب إفريقي.