حرمان متوسطة من المشاركة في البطولة الإفريقية لكرة القدم

أكد اليوم رئيس الرابطة الولائية للرياضة المدرسية لولاية بومرداس، عدم إمكانية مشاركة فريق متوسطة بلعوش محند والحاج ببرج منايل في البطولة الإفريقية لكرة القدم للمدارس بجنوب إفريقيا، وذلك بناء على ما تلقاه من طرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

ويعود حرمان تلاميذ المدرسة من حقهم في المشاركة، لعدم حصولهم على التأشيرة لمغادرة التراب الوطني.

ووفق الصفحة الرسمية للرابطة الولائية للرياضة المدرسية لولاية بومرداس، فإن الأمين العام لـ "الفاف" منير دبيشي كشف بأن سفارة جنوب إفريقيا رفضت منح التأشيرة بسبب عدم تلقيها أي مراسلة من الاتحاد الإفريقي للعبة.

وجاء عبر الصفحة ذاتها:" بالرغم من المجهودات القياسية التي قامت بها الرابطة الولائية للرياضة المدرسية لولاية بومرداس بالتنسيق مع مديرية التربية لولاية بومرداس بحيث في ظرف يومين فقط (من ليلة الخميس إلى الجمعة) قمنا بتحضير كل الوثائق اللازمة لاستخراج تأشيرة السفر، وسلمنا الملف يوم الجمعة للمكلف بالتنسيق مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم".

وختم: "تبقى إجراءات خارجة عن نطاقنا أو مسؤوليتنا، عفوا أبنائي التلاميذ كنتم أبطالا في بطولة شمال إفريقيا بمصر وستظلون كذلك".

يذكر أن منطقة شمال إفريقيا لا تكون ممثلة بأي مدرسة في هذه المنافسة.