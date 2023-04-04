الفريق أول شنڨريحة يقوم بزيارة إلى مقر قيادة القوات الجوية

قام، اليوم الثلاثاء، الفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل وتفتيش إلى مقر قيادة القوات الجوية.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن الزيارة التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، تندرج في إطار الحرص الدائم والمستمر الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتكريس نهج التواصل المباشر مع المستخدمين والاستماع لانشغالاتهم المهنية.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة في كلمة توجيهية، السعي الدائم للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لحسن المزاوجة بين العنصر البشري المؤهل والكفء من جهة والتجهيزات الحديثة والطائرات العصرية بمنظومات أسلحتها ذات التكنولوجيا العالية من جهة أخرى.

كما أشاد الفريق أول شنقريحة بطياري القوات الجوية وأعضاء أطقمهم الذين كرمهم رئيس الجمهورية، نظير القدرات الفائقة والمهارات الرفيعة التي أبدوها خلال تنفيذ مختلف المهام الموكلة لهم.