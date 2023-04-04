الملاكمة الجزائرية مهددة بالغياب عن أولمبياد 2024

رد الاتحاد الدولي للملاكمة، على طلب نظيره الجزائري من أجل الانخراط في الهيئة الرياضية بالسلب وذلك على خلفية المشاكل التي تعرفها الاتحادية الجزائرية، وطلب الاتحاد الدولي، من المسؤولين على الملاكمة الجزائرية بضرورة الإسراع في تسوية الأوضاع، خلال مدة محددة ستكون مهلة لطي هذا الملف نهائيا.

وتعود أسباب الرفض، إلى قضية الرئيس فرحات فزيل الذي تمت تنحيته بإجراء انتخابات دون مشاورة ولا إشراف الاتحاد الدولي الذي يرى في فزيل الرئيس الشرعي للاتحاد الجزائري وقد تعرض للإقصاء بطريقة تعسفية.

ومنح الاتحاد الدولي 30 يوما من أجل إجراء انتخابات شفافة وتكون بحضور مراقبيه وإنهاء الخلاف الحاصل.

وحسب مصادر" الخبر"، فإنه في حال عدم تسوية الأمور، فالقفاز الجزائري مهدد بالغياب عن الدورة التأهيلية لأولمبياد باريس 2024، والتي ستقام بالسنيغال شهر أوت المقبل وهي الخيبة الأخرى التي ستضاف إلى إقصاء الملاكمة إيمان خليف من البطولة العالمية بنيودلهي الهندية.