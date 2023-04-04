الألعاب العربية: هذه المنافسات التي ستحتضنها وهران

أشرف اليوم الثلاثاء، والي ولاية وهران سعيد سعيود يشرف تنصيب اللجنة المحلية لدعم تنظيم الدورة الـ13 للألعاب العربية الرياضة المقررة بداية من الخامس جويلية القادم وإلى غاية العاشر من الشهر ذاته.

وترأس سعيود اجتماعا حضره كل من حضره من السلطات المحلية وكذلك ممثلين عن اتحادات كل من الرابطة الولائية لكرة اليد و رئيس رابطة الولائية لكرة القدم و رئيس الرابطة الولائية للجمباز و رئيس الرابطة الولائية للسباحة والسلطات المحلية.

ووفق الصفحة الرسمية لولاية وهران على "الفايسبوك"، فإن الاجتماع خصص للتحضير لاستقبال الألعاب الرياضية العربية، حيث ستحتضن وهران جانبا من هذه الاختصاصات والمتمثلة في كرة القدم وكرة اليد والجمباز وقد يحتضن المركب المائي بالمركب الأولمبي ميلود هدفي منافسات السباحة.

وتطرق الوالي إلى المنشآت الرياضية بوهران والتي من المزمع احتضانها للألعاب العربية مشيرا بذلك إلى المركب الأولمبي ميلود هدفي وقصر الرياضة حمو بوتليليس وقاعة المتعددة الرياضات بالعقيد لطفي وقاعة متعددة الرياضات سيدي البشير وكذا قاعة وادي تليلات وقاعة أرزيو.

كما أعطى جملة من التعليمات والتوصيات، من خلال:

برمجة خرجات الى المنشات الرياضية المبرمجة لإحتضان الألعاب العربية

الشروع في تهيئة المساحات الخضراء، الواجب تهيئتها ببلديات مجمع وهران الكبير مع تسريع الإنتهاء من إعادة تهيئة شبكة الطرقات.

الانطلاق في تهيئة حديقة مساحة عمارات الطليان والإنتهاء منها قبل انقضاء شهر جوان.

إعداد برنامج ثقافي ثري من بداية شهر جويلية الى الـ 16 من الشهر ذاته، بمناسبة عيد الاستقلال المجيد.

ضبط مكان توقف السيارات بنهج عدة بن عودة على ان يكون التوقف على جانب واحد.

ليتطرق بعدها الوالي إلى مشكل استغلال الأرصفة أين أعطى تعليمات لمنع عرض السيارات للبيع خارج المرائب و"الشاوروم" وعلى الأرصفة.

في الأخير، تم تنصيب اللجنة المحلية لدعم تنظيم الدورة 13 للألعاب الرياضية العربية.