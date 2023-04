L'ancien ministre Abdelmalek Boudiaf condamné à 7ans de prison

Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a condamné, mardi, l'ancien ministre Abdelmalek Boudiaf à une peine de sept (7) ans de prison ferme, assortie d'une amende de 4 millions Da.

Abdelmalek Boudiaf est poursuivi pour enrichissement illicite, blanchiment d'argent et recel dans le cadre d'un groupe criminel, outre l'octroi d'avantages injustifiés lors de la conclusion de contrats et de marchés.

Le fils d'Abdelmalek Boudiaf a également été condamné à 4 ans de prison ferme, tandis que sa fille a écopé de 18 mois de prison avec sursis. L'épouse de l'accusé principal a, quant à elle, été acquittée.

La même instance a prononcé également une peine de 18 mois de prison ferme contre l'ancien directeur général par intérim de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), M'hamed Ayad.

Des peines allant de l'acquittement à 4 ans de prison ferme ont été prononcées à l'encontre des autres accusés dans cette affaire.