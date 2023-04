Saïd Chabane, ex-président algérien d’Angers, placé en garde à vue

L'ancien président du club de football du SCO d'Angers (L1) Saïd Chabane a été placé en garde à vue mardi dans le cadre d'une enquête pour "blanchiment en bande organisée", rapporte l'AFP.

Son avocat Me Bernard Benaiem a confirmé une information de TF1/LCI et du Parisien.

L'enquête préliminaire ouverte depuis juin 2022 au parquet de Bobigny vise également des faits d'"exercice illégal de la profession d'agent sportif". Celle-ci a été confiée au service central des courses et jeux (SCCJ) de la police judiciaire.

"Je demande à tous les médias de faire la différence entre la personne physique, en l'occurrence Saïd Chabane, qui est serein et compte répondre aux enquêteurs en toute clarté et, d'un autre côté, la personne morale, Angers SCO, qui, à ma connaissance, n'est pas concernée par cette affaire", a déclaré à l'AFP Teddy Kefalas, président délégué du club. M. Chabane est entendu par les enquêteurs depuis 9h45 mardi, a-t-il ajouté.

Démissionnaire de son poste de président depuis le 21 mars - annoncé une semaine plus tard par le club -, Saïb Chabane, 58 ans, a cédé sa place à son fils Romain Chabane. Son avocat n'a pas souhaité faire plus de commentaire. Le SCO d'Angers traverse une crise depuis près d'un an. En juin, une première perquisition avait eu lieu au club et dans celui de Saint-Etienne, dans le cadre de l'enquête menée à Bobigny. Sur les trois agents de joueurs placés en garde à vue, un seul possédait la licence lui permettant d'exercer cette profession.