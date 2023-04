L’adhésion de la Finlande à l’Otan est une atteinte à la sécurité nationale russe

Le Kremlin a promis mardi de prendre des « contre-mesures » après l’adhésion de la Finlande à l’OTAN, qualifiant l’élargissement de l’alliance occidentale d’« atteinte à la sécurité » de la Russie.

« C’est une nouvelle aggravation de la situation. L’élargissement de l’OTAN est une atteinte à notre sécurité et aux intérêts nationaux » russes, a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

« Cela nous contraint à prendre des contre-mesures », a-t-il poursuivi. « Nous allons suivre attentivement ce qui se passe en Finlande, […] la façon dont cela nous menace. Des mesures seront prises en fonction de cela. Notre armée fera son compte-rendu en temps voulu », a ajouté M. Peskov.

La diplomatie russe a précisé que les « contre-mesures » de Moscou dépendraient notamment du déploiement ou non d’armements de l’OTAN, et de leur type, sur le territoire finlandais.

« Les mesures concrètes concernant la défense des frontières nord-ouest de la Russie dépendront des conditions concrètes de l’intégration [de la Finlande] à l’Alliance atlantique, notamment du déploiement sur son territoire d’infrastructures militaires de l’OTAN et de systèmes d’armement capables de frappes », a-t-elle souligné dans un communiqué.