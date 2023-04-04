انطلاق تركيب كواشف تسرّب الغاز بالأغواط

انطلقت نهار اليوم عملية تركيب كواشف تسرب الغاز بولاية الأغواط، حيث أشرف الوالي فضيل ضويفي بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، على إعطاء إشارة انطلاق عملية تركيب كواشف تسرّب الغازات المحترقة على مستوى كافة المنازل وعبر كلّ البلديات، بصفة مجانية.

العملية الهامة هذه التي تشرف عليها مصالح مؤسسة سونلغاز جاءت حسب مصالح الولاية تنفيذا للقرارات المتخذة من قبل السلطات العليا للبلاد، وهي تهدف أساسا إلى تعزيز سبل الوقاية من حوادث الاختناق والتسمّم بغاز أحادي أكسيد الكربون، التي أدت إلى حدوث الكثير من المآسي، وتذكير المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات الوقاية والأمن والسلامة.

يجدر الذكر، أنّ هذه الكواشف، التي سخّرت لها مؤسسة سونلغاز كافة الموارد البشرية والإمكانات المادية اللازمة، تعدّ "أجهزة إنذار صوتية ومرئية" لكشف تسرّبات الغازات المحترقة والمنبعثة من الأجهزة الكهرومنزلية، حيث سيقوم الأعوان التقنيون بتركيب جهازين كاشفين بكل منزل لفائدة زبائن المؤسسة بصفة مجانية، تصاحبها عملية مراقبة ومعاينة للشبكة الداخلية للغاز، ابتداء من نهار اليوم.