الصناعات الكهربائية: تقليص الواردات بـ30%

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، بأن المؤسسات الصناعية الناشطة في مجال الصناعات الكهربائية قد ساهمت في رفع مستوى حجم الإنتاج الوطني من هذه المعدات مما ساهم في تقليص قيمة الواردات بنسبة تقارب 30%، سمحت بتوجيه نسبة كبيرة منها إلى التصدير نحو عدة دول أغلبها على مستوى القارة الإفريقية.

وفي كلمة له بمناسبة مشاركته، اليوم الثلاثاء، رفقة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وأعضاء من الحكومة في افتتاح أشغال الندوة الخاصة بالإدماج الوطني المنظمة من طرف مجمع سونلغاز، أوضح علي عون أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني رسمت إستراتيجية لتطوير نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المناولة من خلال ورقة طريق تظم تنظيم شعبة الصناعات الكهربائية بإنشاء اللجنة الإستراتجية الوطنية للشعبة وكذا استحداث التكتل الوطني للصناعات الكهربائية. كما تم مباشرة عملية إعداد المعايير واللوائح الفنية الهادفة لحماية المنتوج الوطني واعتماد المخابر المتخصصة في مراقبة المطابقة وجودة المنتوج المستورد وكذا المحلي.

إلى جانب تشجيع إنشاء ومرافقة المخابر في تعزيز آليات الرقابة قصد حماية المستهلك و تطوير ودعم المناولة بتوسيع نشاطها لتشجيع الإنتاج المحلي وتقليص فواتير الاستيراد.

كما دعا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الفاعلين في هذا المجال لتحسين قدراتهم الإنتاجية والرفع من مستوى الإدماج الوطني من أجل فتح آفاق واعدة كون أمال الوزارة كبيرة في قدرات المؤسسات الصناعية الكهربائية لكسب هذا الرهان.