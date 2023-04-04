سحب رخص الاستيراد إلكترونيا

أعنت وزارة التجارة وترقية الصادرات عن إطلاق منصة رقمية من أجل سحب رخص الاستيراد بداية من يوم غد، الأربعاء.

وجاء في بيان الوزارة "في إطار استكمال رقمنة الإجراءات الإدارية وتسهيل الخدمات الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين، دون تكبد عناء التنقل، وهذا ضمن خطة العمل الجديدة للوزارة، تعلم وزارة التجارة وترقية الصادرات، كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية، السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، أن سحب رخص الاستيراد سيتم عبر فضاء المستخدم من خلال المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض https://import.commerce.gov.dz".

واضاف ذات البيان "كما تعلم الوزارة المتعاملين الاقتصاديين أن تحميل رخص الاستيراد من المنصة، سيكون بدء من يوم الغد الأربعاء 05 أفريل 2023، وأنه يمكنهم القيام بعملية التوطين البنكي لهذه الرخص، بدء من يوم الإثنين 10 أفريل 2023، لاستكمال إجراءات الاستيراد".