L’avenir de Messi avec le PSG se précise

Le départ de Lionel Messi du Paris Saint-Germain à la fin de la saison est désormais beaucoup plus probable, mais pas certain, a révélé ce mardi la presse française.

La dynamique a complètement changé avec le PSG qui pousse moins pour renouveler, l’attitude des supporters a complètement changé la donne.

Des sifflets contre l’Argentin sont descendus des tribunes dimanche lors du match perdu contre Lyon (1-0), où il n’a qu’en de rares occasions montré son génie et a joué parfois en marchant.

Avant cette échéance ratée et cette élimination précoce en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, la tendance était clairement à une prolongation du côté du PSG. En revanche, le joueur se poserait des questions depuis début janvier. Et aujourd'hui, on serait bien plus proche du divorce que de la continuité. Surtout qu'un nouvel acteur est entré avec force, à savoir, le FC Barcelone.